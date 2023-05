Técnica de enfermagem, Silvana de Oliveira Pereira nega ter imunizado Bolsonaro

O nome dela foi envolvido no esquema que supostamente teria beneficiado Jair Bolsonaro e a filha Laura Bolsonaro com a emissão de um certificado de vacinação contra a Covid-19 edit

247 - A técnica de enfermagem Silvana de Oliveira Pereira, de 36 anos, negou ter aplicado vacinas em Jair Bolsonaro (PL). "Eu desconheço tudo isso", disse à revista Piauí. O nome dela foi envolvido no esquema criminoso que supostamente teria beneficiado Jair Bolsonaro e a filha Laura Bolsonaro com a emissão de um certificado de vacinação contra a Covid-19. De acordo com a Polícia Federal, o acordo seria parte de um plano para facilitar a entrada deles e outros auxiliares nos Estados Unidos.

Segundo a investigação, Bolsonaro deu o CPF para que os dados fossem manipulados em seu nome. A PF disse que ele e Mauro Cid, seu ex-ajudante de ordens, tinham "plena ciência" da adulteração nos cartões de vacinação.

A PF disse que o Coronel Mauro Cid é quem teria iniciado ações para o lançamento de dados fraudados na parte eletrônica do Sistema Único de Saúde (SUS) e na emissão de comprovantes de vacinação falsos para Bolsonaro.

Alguns auxiliares de Jair Bolsonaro na presidência "puderam emitir os respectivos certificados de vacinação e utilizá-los para burlarem as restrições sanitárias vigentes imposta pelos Poderes Públicos (Brasil e Estados Unidos) destinadas a impedir a propagação de doença contagiosa, no caso, a pandemia de covid-19", escreveu o delegado da Polícia Federal responsável pelo caso.

