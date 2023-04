Temendo revés, PL monta estratégia para conseguir maior tempo de fala na CPMI do atentados de 8/1

PL quer transformar Alexandre Ramagem - ex-diretor-geral da PF e da Abin no governo Bolsonaro - em vice-líder do partido na Câmara para ganhar mais tempo de fala no colegiado edit

247 - O PL definiu uma estratégia para conseguir um tempo maior de fala na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI ) que devrá ser criada nesta quarta-feira (26) para apurar os atentados terroristas do dia 8 de janeiro, em Brasília. Segundo a coluna do jornalista Lauro Jardim, de O Globo, o PL quer transformar Alexandre Ramagem - ex-diretor-geral da Polícia Federal e ex-diretor da Abin no governo Jair Bolsonaro (PL) - em vice-líder do partido na Câmara

“Como vice-líder, o parlamentar tem direito a cinco minutos de fala a mais que um titular no colegiado que não tenha posto de liderança. Eduardo Bolsonaro, que também deve compor a tropa de choque na CPMI, já é líder da minoria na Câmara e, portanto, já detém desse tempo extra”, destaca a reportagem.

Nesta linha, Bolsonaro também tem manifestado o receio de virar o alvo central da CPMI, que deve ser lida na sessão do Congresso Nacional desta quarta-feira, e pediu que o partido escalasse os filhos, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), para integrarem o colegiado.

