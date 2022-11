"Temos que cercar o TSE": Gilberto Carvalho quer "cinturão" para proteger diplomação de Lula e Alckmin

O PT tem tomado todos os cuidados com a segurança em eventos com a presença de Lula e Alckmin edit

Apoie o 247

ICL

247 - O ex-ministro Gilberto Carvalho quer convocar a militância petista para formar um "cinturão" em volta do prédio do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em 19 de dezembro, data da diplomação do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e do vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB).

De acordo com a coluna de Ricardo Noblat no Metrópoles, "o PT está tomando todos os cuidados contra os bolsonaristas nos atos que envolvem as presenças de Lula e Alckmin".

"Temos que cercar o TSE contra muita gente que vai querer nos perturbar. A partir de agora, é outro padrão de comportamento, que temos de enfrentar", defende Carvalho.

A posse de Lula, que acontecerá em 1 de janeiro de 2023, terá o esquema de segurança organizado pela secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal e pela Polícia Federal.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.