Templo de umbanda é saqueado e incendiado no Distrito Federal

Luisa Fragão, Revista Fórum - O Templo Umbandista Cabocla Jurema (TUCJ), localizado em Planaltina, no Distrito Federal, foi incendiado na noite da quarta-feira (25), feriado de Natal. No cômodo destruído eram guardadas as roupas de santo e tambores usados no local. Responsáveis pelo templo contam que muitos objetos também foram roubados.

A Polícia Civil chegou ao terreiro na manhã desta sexta-feira (27) para realizar a perícia e iniciar as investigações das causas do ocorrido. No entanto, a suspeita do presidente do TUCJ, Paulo Britto, é de que o incêndio foi criminoso. ”A gente acredita que o incêndio foi criminoso, porque a porta de um dos cômodos de alvenaria foi arrombada e os atabaques (tambores) foram roubados”, contou.

A zeladora do templo, Mãe Maria de Oxum, contou ao Correio Braziliense que esteve no local durante todo o feriado de Natal, mas que voltou para casa no final da tarde da quarta-feira. Na quinta (26), pela manhã, pediu para a nora ir ao terreiro alimentar os animais que ficam abrigados ali. Chegando no local, a mulher viu o cômodo destruído.

