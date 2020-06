Tenente que integrava segurança de Ibaneis morre vítima de Covid-19

247 - O militar que integrava a equipe de segurança do governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), morreu nesta segunda-feira (22) vítima do novo coronavírus.

Auro Gonçalves Caixeta estava internado desde o dia 26 de maio, mas não resistiu ao vírus. Em nota, o governador lamentou a morte e afirmou que o tenente trabalhou na Casa Militar por aproximadamente sete anos “e será lembrado pela competência, companheirismo e principalmente por sua lealdade”.

A Casa Militar e a Polícia Militar (PMDF) também se manifestaram sobre a morte do colega. “Que o Senhor conforte a família nesse momento tão difícil”, registrou.

