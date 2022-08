Tentativa de assassinato a funcionário de restaurante no DF envolve deputado bolsonarista

Assessor de deputado atira no sobrinho de dono de churrascaria; discussão envolvia volume de propaganda política transmitida por veículo edit

Por Tatiane Correia, do Jornal GGN - O volume de um som automotivo levou o assessor do deputado distrital Rubão (PTB) a atirar contra Raimundo Eduardo Pereira Moreira, de 29 anos, na Vila Planalto, em Brasília . A vítima foi alvejada no rosto e está hospitalizada.

Nas redes sociais, é possível encontrar tanto imagens de Raimundo Eduardo sendo carregado com ferimentos no rosto, como gravações de Rubão ao lado do presidente Jair Bolsonaro (PL) defendendo “a ordem por base e o progresso por fim”.

