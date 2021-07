Terceirizado na Caixa, irmão de Michelle Bolsonaro recebeu auxílio emergencial

Uma das exigências para obter a ajuda do governo durante a pandemia é ter uma renda familiar mensal de até R$ 3,3 mil edit

Por Guilherme Amado, no Metrópoles - Eduardo Torres, irmão de Michelle Bolsonaro, recebeu R$ 3,6 mil em auxílio emergencial do governo federal em 2020. Torres é funcionário terceirizado da Caixa Econômica Federal e atua como fotógrafo e editor audiovisual em eventos com o presidente da estatal, Pedro Guimarães.

Torres recebeu o benefício mensal de julho a dezembro de 2020. Uma das exigências para obter a ajuda do governo durante a pandemia é ter uma renda familiar mensal de até R$ 3,3 mil. A Caixa não informou quanto pagou ao funcionário. Procurado, Eduardo Torres não respondeu.

Leia a íntegra no Metrópoles.

