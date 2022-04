“Terceiros usaram meu nome para fazer lobby”, diz presidente do FNDE

Marcelo Lopes saiu em defesa do ex-ministro Milton Ribeiro e comunicou a suspensão de repasses a prefeitos suspeitos de favorecimento edit

Metrópoles - O presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), Marcelo Lopes da Ponte, afirmou, nesta quinta-feira (7/4), que “terceiros” usaram o nome dele e do ex-ministro da Educação Milton Ribeiro para “se gabaritar ou para fazer lobby sem a nossa devida autorização”. O titular da autarquia vinculada ao Ministério da Educação se referia aos pastores Gilmar Santos e Arilton Moura.

A fala ocorreu durante participação dele em audiência pública da Comissão de Educação do Senado Federal. O presidente da entidade foi questionado pelo senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) se “colocaria a mão no fogo” pelo ex-titular do MEC.

“O ministro Milton Ribeiro é pessoa da minha mais elevada estima, de cordialidade e respeito. Acredito na conduta dele, na postura que teve frente ao ministério. Minha relação com ele sempre foi a melhor possível. Acredito que terceiros usaram o nosso nome para se gabaritar ou para fazer lobby sem a nossa autorização”, defendeu.

