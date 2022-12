Terrorista bolsonarista já esteve na Câmara reunido com a base do governo Bolsonaro, denuncia Padilha

"Cada dia que passa temos mais marcas de pegadas nas relações íntimas desse terrorista com a horda bolsonarista", afirmou o deputado e futuro ministro edit

247 - O deputado federal e futuro ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha (PT-SP), denunciou pelo Twitter nesta terça-feira (27) que um dos terroristas que planejaram um atentado a bomba no Aeroporto Internacional de Brasília já esteve na Câmara dos Deputados reunido com políticos da base do governo Jair Bolsonaro (PL).

"O homem que planejou um atentado em Brasília já esteve presente na Câmara dos Deputados junto com políticos bolsonaristas da base do governo. Cada dia que passa temos mais marcas de pegadas nas relações íntimas desse terrorista com a horda bolsonarista", publicou Padilha.

Não se sabe, no entanto, se Padilha se referia a George Washington de Oliveira Sousa ou a Alan Diego dos Santos Rodrigues, ambos envolvidos no plano terrorista.

