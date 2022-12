Terrorista bolsonarista planejava “dar início ao caos” explodindo postes de energia

Apoie o 247

247 - O terrorista bolsonarista George Washington de Oliveira Sousa, preso neste sábado (24) por armar uma bomba perto do Aeroporto de Brasília, disse em depoimento à Polícia Civil do DF estar preparado “para matar ou para morrer”, e que planejava instalar explosivos em outro ponto da capital do país.

De acordo com reportagem do Metrópoles, o plano do bolsonarista era “dar início ao caos”, com intenção de supostamente levar a uma “decretação do estado de sítio no país” e “provocar a intervenção das Forças Armadas”. Segundo o terrorista, foi planejado junto a outros apoiadores de Bolsonaro acampados em frente ao CG do Exército do Distrito Federal, instalar explosivos em postes próximos a uma subestação de energia em Taguatinga.

“Uma mulher desconhecida sugeriu aos manifestantes do QG que fosse instalada uma bomba na subestação de energia em Taguatinga, para provocar a falta de eletricidade e dar início ao caos que levaria à decretação do estado de sítio”, disse o terrorista.“O plano não evoluiu porque ela não apresentou o carro para levar a bomba até a transmissora de energia.”

