Terrorista bolsonarista preso reclama de comida oferecida pela PF em alojamento: “nem cacahorro come" (vídeo)

Extremista reclama de menu do ginásio da Academia Nacional de Polícia Federal (PF), onde estão detidos desde segunda-feira: "campo de concentração"

247 - Vídeos que circulam nas redes sociais mostram bolsonaristas presos por participarem dos atos terroristas em Brasília, no último domingo (8), reclamando do tratamento recebido no ginásio da Academia Nacional de Polícia Federal (PF), onde estão detidos desde segunda-feira (9).

Ironicamente, um extremista reclama do menu do alojamento e completa dizendo que o local parece um “campo de concentração”. O bolsonarista, que não foi identificado, diz que a comida preparada pelo Restaurante Comunitário da Estrutural é “horrível”.

“É o que foi servido agora. Linguiça com angu, uma comida horrível. Algumas pessoas receberam macarrão com nuggets. Deixaram tudo aqui porque não conseguem comer. Nem cachorro come isso”, murmurou o bolsonarista.

Em outra imagem publicada em um perfil do Twitter, um terrorista bolsonarista classifica o ginásio da Academia Nacional da Polícia Federal como “um campo de concentração”.

Assista ao vídeo:

