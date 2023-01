Terrorista preso tinha hotel para pets e deixou animais passando fome e sede para ir a Brasília

Apoie o 247

247 - O dono de um hotel para pets em Brazlândia, Evandro Eugênio de Miranda, é um dos presos pelos atentados terroristas que destruíram as sedes dos Três Poderes em 8 de janeiro. A chácara Solar dos Anjos, que funcionava como hospedagem para os animais, abriga cerca de 15 cães e 10 gatos. Todos foram abandonados em condições de maus-tratos. As informações são do portal Metrópoles.

Após a tutora de um dos bichos hospedados não conseguir contato com Evandro, ela foi até o local e descobriu que eles estavam passando fome e sede.

“Uma tutora vinha tentando entrar em contato com eles há alguns dias para saber como os animais estavam, mas não conseguia. Até que ela resolveu ir até o local e os vizinhos contaram que ele e a esposa estavam presos por participarem dos atos terroristas”, conta Ana Paula de Vasconcelos, advogada do Fórum de Defesa Animal da Ordem dos Advogados do Brasil, secção Distrito Federal (OAB-DF)

Nesta segunda-feira (16), três mulheres que estavam desconfiadas do sumiço de Evandro fizeram denúncia à polícia e foram à chácara buscar os bichos. Ao todo, sete tutores já foram localizados. Outra tutora, que preferiu não ser identificada, também estranhou a falta de contato, até que soube, por meio de uma conhecida, que ele havia sido preso.

