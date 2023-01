Terroristas presos em Brasília podem ser transferidos para estados de origem

Juíza alega superlotação no sistema prisional de Brasília com a chegada dos golpistas. Dos cerca de 1,4 mil presos, 925 não residem no DF edit

Apoie o 247

ICL

247 - Com o argumento de superlotação do sistema prisional, a juíza Leyla Cury, da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP-DF), encaminhou pedido à Presidência do Tribunal de Justiça do DF e dos Territórios (TJDFT) para que os golpistas presos por participação nos atos terroristas de 8 de janeiro sejam transferidos para seus respectivos estados de origem.

Atualmente, cerca de 1,4 mil pessoas continuam na cadeia após passarem por audiência de custódia.

Reportagem do Metrópoles revela que o pedido foi protocolado na quinta-feira (26). “ A ampla maioria das 925 pessoas que permanecem no sistema prisional do DF não são residentes do DF”, afirmou a Juíza no documento.

A juíza argumentou que, entre as medidas necessárias para acomodar os novos presos, a Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal (Seape) precisou suspender algumas atividades administrativas até a próxima terça-feira (31)

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.