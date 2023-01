Terroristas usaram bombas caseiras, bolas de gude e rojões em assalto ao Senado, diz Polícia Legislativa

Apoie o 247

247 - Depoimentos dos policiais legislativos destacados para atuarem na segurança do Senado no domingo (8), ressaltam que os terroristas bolsonaristas e de extrema direita que que invadiram o Congresso Nacional fizeram uso de bombas caseiras e rojões, além de bolas de gude arremessadas por estilingues, para terem acesso ao interior das dependências do Congresso Nacional.

“Os depoimentos foram prestados no domingo à Polícia Legislativa, no momento em que os policiais do Senado prenderam em flagrante 38 invasores. Um dos relatos foi de Gilvan Viana Xavier, coordenador-geral da Secretaria de Polícia do Senado Federal”, destaca o jornal O Globo.

"Os manifestantes utilizaram pedras, paus, estilingues, grades para atacar os policiais legislativos no local, bem como destruir os obstáculos de acesso", disse Xavier em seu depoimento sobre a invasão. “Em face do número dos manifestantes, bem como a violência empregada, não foi possível impedir a invasão do Senado Federal", ressaltou mais à frente.

"Parte desses objetos foram arremessados contra os policiais legislativos presentes no local, bem como foram utilizadas bolas de gude por meio de estilingues, fogos de artifício, rojões e bombas caseiras”, acrescentou.

Ainda segundo ele, relatórios de inteligência recebidos pelos agentes pouco antes da invasão apontavam que cerca de 5 mil extremistas sairiam do quartel-general do Exército em direção à Praça dos Três Poderes.

