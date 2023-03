Teste mostra que caso de vaca louca no Pará é atípico e governo federal busca retomar exportações à China

Apoie o 247

ICL

247 - O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), comandado por Carlos Fávaro, informou que, segundo as indicações do corpo técnico da pasta, a análise do laboratório de referência da Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA) confirmou na noite desta quinta-feira (02) que o caso isolado de Encefalopatia Epongiforme Bovina (EEB) no município de Marabá (PA) é atípico. A doença conhecida como "vaca louca" foi registrada na cidade paraense em fevereiro.

De acordo com a pasta, será marcada uma reunião virtual com o governo da China para tratar do desembargo da exportação da carne bovina. A China é o maior parceiro comercial do Brasil e responde por mais de 30% das exportações brasileiras. Em seguida estão os Estados Unidos (mais de 11%).

"O Ministério da Agricultura e Pecuária está adotando imediatamente as providências, de acordo com os protocolos sanitários, para que as exportações da carne bovina brasileira sejam restabelecidas o mais breve possível", disse o ministério.

Em setembro de 2021, o governo federal suspendeu as exportações de carne bovina para a China após a identificação de dois casos da doença, devido a um protocolo com o país asiático. A situação foi normalizada após três meses.

Em seres humanos, a doença da vaca louca gera alguns sintomas como perda visual, de memória, de coordenação dos músculos, dificuldades na fala e tremores.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.