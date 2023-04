Toffoli acompanha Moraes e vota favoravelmente para tornar réus outros 200 denunciados pelos atentados golpistas

Apoie o 247

247 - Nesta quarta-feira (26), o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), votou a favor de tornar réus mais 200 denunciados pelos atos antidemocráticos, seguindo o voto do relator e primeiro a votar, ministro Alexandre de Moraes. Com isso, o placar está 2 a 0.

Esta é a segunda leva de julgamento do caso pelo STF, após a conclusão da primeira, que envolveu 100 pessoas e teve apenas dois votos contrários dos ministros indicados por Jair Bolsonaro, André Mendonça e Kassio Nunes Marques.

