Antes de sair da presidência do STF, Toffoli mandou arquivar inquéritos da delação de Sérgio Cabral

Antes de sair da Presidência do Supremo Tribunal Federal (STF), o ministro Dias Toffoli arquivou os 12 inquéritos abertos no Supremo a partir da delação premiada do ex-governador Sérgio Cabral, assinada com a Polícia Federal

247 - O ex-presidente do STF, Ministro Dias Toffoli, atendeu a um pedido de Augusto Aras, Procurador-Geral da República, e arquivou os inquéritos associados às delações de Sérgio Cabral, homologadas por Edson Fachin. Na prática, a ação significa que nenhuma autoridade com foro privilegiado no STF poderá ser alvo de punições provenientes das acusações do ex-governador.

A reportagem do jornal O Globo destaca que “Toffoli contrariou decisão proferida pelo ministro Edson Fachin, que homologou a delação de Cabral e havia autorizado a abertura desses doze inquéritos. Fachin enviou os inquéritos para a Presidência do STF definir um novo relator por sorteio, mas Toffoli então pediu uma manifestação do procurador-geral da República Augusto Aras a respeito desses inquéritos.”

