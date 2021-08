Toffoli nega pedido contra Aras feito por membros do Conselho Superior do MP

Cinco membros do Conselho Superior do MPF alegaram ao STF uma suposta interferência do procurador-geral da República, Augusto Aras, na tramitação de uma representação criminal contra ele, acusado de omissão nas investigações de crimes de responsabilidade cometidos por Jair Bolsonaro edit

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli negou na noite dessa segunda-feira (23) o seguimento a uma ação movida por cinco membros do Conselho Superior do Ministério Público Federal contra o procurador-geral da República, Augusto Aras. A informação foi publicada pela coluna de Julia Duailibi.

Na ação, o grupo de procuradores pediu ao STF que Aras e Humberto Jacques (o vice-procurador-geral), além de seus assessores, fossem impedidos de interferir na tramitação dessa representação criminal. Procuradores argumentaram que houve irregularidades na tramitação de uma representação que acusa Aras e Jacques de se omitirem de investigar atos do presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

De acordo com os procuradores, a representação criminal contra Aras e Jacques foi enviada aos gabinetes deles de maneira indevida. Também disseram que a representação passou por despachos com o objetivo de impedir o Conselho Superior do Ministério Público Federal de analisá-la e acabaram enviando ao Senado.

Sabatina

O chefe da PGR será sabatinado ao longo da manhã desta terça-feira (24) na Comissão da Constituição e Justiça (CCJ) do Senado para decidir se ele será reconduzido ao cargo por mais dois anos.

Se a CCJ aprovar a recondução de Aras, o plenário do Senado votará em seguida a indicação e o chefe da PGR precisará do apoio de pelo menos 41 dos 81 senadores.

