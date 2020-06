Tomado de fúria, Bolsonaro diz que STF prepara "emboscada" contra ele

Jair Bolsonaro alternou momentos de raiva e paz com relação ao STF na noite desta quarta-feira, 17. Ele disse: “é igual a uma emboscada. Tem que esperar o cara se aproximar, vem mais. Vem jogando ovo, pedra. Chega mais, chega mais. Não quero medir forças com ninguém, (mas) continua vindo” edit

247 - Acuado pela desenvoltura surpreendente da Suprema Corte brasileira, que não recua da investida pela ordem democrática, Jair Bolsonaro vai alternando momentos de paz e guerra.

Menos de 24 horas após ter dito que não poderia assistir calado a “abusos”, o presidente oscilou entre a fúria e sinais de paz na direção do STF. “É igual a uma emboscada. Tem que esperar o cara se aproximar, vem mais. Vem jogando ovo, pedra. Chega mais, chega mais. Não quero medir forças com ninguém, (mas) continua vindo”, afirmou Bolsonaro ao falar com apoiadores, na portaria do Alvorada.

Bolsonaro voltou a enviar recados para o STF durante a posse do ministro das Comunicações, Fabio Faria, no Planalto. “não são as instituições que dizem o que o povo deve fazer. É o povo que diz o que as instituições devem fazer”, disse ele.

Bolsonaro ainda afirmou: “temos de fazer valer os valores da democracia para que consigamos atingir o nosso objetivo. Nosso povo espera liberdade. Temos uma Constituição. Em que pese alguns de nós não concordarem com alguns artigos, temos o compromisso de honrá-la e respeitá-la para o bem comum.”

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.