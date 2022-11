Transição do governo Lula se reúne com ministro do Desenvolvimento Regional de Bolsonaro

Apoie o 247

247 - O Grupo de Trabalho de Desenvolvimento Regional do gabinete de transição do governo Lula (PT) se reúne nesta terça-feira (22), às 14h, com o ministro do Desenvolvimento Regional do governo Jair Bolsonaro (PL), Daniel Ferreira.

A conversa está marcada para discutir a situação atual da pasta e o orçamento previsto pelo governo Bolsonaro para o próximo ano em setores como habitação, defesa civil e saneamento básico.

Após a reunião, os membros do grupo de transição concederão entrevista coletiva.

