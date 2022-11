Transição: grupo de Minas e Energia elege Tolmasquim como coordenador

Apoie o 247

247 - O grupo de trabalho de Minas e Energia do gabinete de transição do governo Lula (PT) se reuniu pela primeira vez nesta sexta-feira (18) e escolheu Maurício Tolmasquim como coordenador executivo da equipe.

Tolmasquim foi presidente da Empresa de Pesquisa Energética (EPE) e atualmente é professor titular da Coppe/UFRJ.

"A reunião foi feita de forma remota e deliberou pela criação de três subgrupos temáticos, que deverão, antes do dia 30 de novembro, enviar o relatório preliminar de suas respectivas alçadas", informou o grupo.

"Para o relator do segmento de energia elétrica foi escolhido o ex-diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Nelson Hubner. Para a área de petróleo e gás o relator será o senador Jean-Paul Prates, cotado para a presidência da Petrobrás. Já para a área de mineração a relatoria ficou com Giles Azevedo, ex-chefe de gabinete da ex-presidente Dilma Rousseff. Rodrigo Leão, coordenador técnico do Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (Inep), ficará responsável pela consolidação dos relatórios dos subgrupos num relatório final do GT", informa o Estado de S. Paulo.

O grupo voltará a se reunir na terça-feira (22), na sede do Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), em Brasília.

