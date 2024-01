Transição oficial de Dino para Lewandowski na Justiça começa nesta segunda

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - Nesta segunda-feira (22), inicia-se oficialmente a transição de Flávio Dino para Ricardo Lewandowski no Ministério da Justiça, marcando uma nova fase na gestão da pasta. A nomeação do ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal (STF) como chefe do Ministério da Justiça será publicada no Diário Oficial da União desta segunda, formalizando o processo que tem sido objeto de atenção nos últimos dias.

O primeiro encontro entre Dino e Lewandowski para discutir os detalhes da transição está previsto para acontecer nas próximas horas, onde a cordialidade e a busca por continuidade serão as palavras-chave, conforme membros das duas equipes destacaram a Bela Megale, do jornal O Globo.

continua após o anúncio

Nos bastidores, a transição já está em andamento há alguns dias, revelam secretários de alto escalão da gestão Dino. Nomes de confiança de Lewandowski, como Manoel Carlos de Almeida Neto, que será o número dois da pasta, já expressaram apreço pela eficiência do trabalho desenvolvido pela equipe de Dino. Em particular, elogios foram direcionados ao atual secretário-executivo, Ricardo Cappelli.

Lewandowski foi anunciado como novo chefe do Ministério da Justiça em 11 de janeiro. No entanto, o ministro aposentado do Supremo preferiu aguardar sua desincompatibilização dos processos nos quais atua como advogado, além de deixar o conselho jurídico da Confederação Nacional da Indústria (CNI), que preside, e outros compromissos antes de iniciar efetivamente o processo de transição.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: