Três deputados do PDT de Ciro e quatro do PSB votam a favor de Daniel Silveira

Fórum - Dentre os 130 parlamentares que votaram contra a prisão do deputado federal bolsonarista Daniel Silveira (PSL-RJ) estão 7 de partidos do bloco da Oposição na Câmara dos Deputados.

Conforme consta no painel do portal da Câmara dos Deputados, três parlamentares do PDT e quatro do PSB contrariando a orientação dos respectivos partidos e votaram contra a manutenção da detenção, defendida pela deputada Magda Mofatto (PL-GO) em seu relatório.

Alex Santana (PDT-BA), Marlon Santos (PDT-RS), Subtenente Gonzaga (PDT-MG), Jefferson Campos (PSB-SP), Liziane Bayer (PSB-RS), Rodrigo Coelho (PSB-SC) e Rosana Valle (PSB-SP) foram os parlamentares oposicionistas favoráveis à soltura do aliado de Jair Bolsonaro.

