Treta no União Brasil: Bivar diz a deputado para tirar 'pino da granada' e colocá-la no bolso

247 - Nesta sexta-feira (14), mensagens foram publicadas em um grupo de WhatsApp composto por deputados federais do União Brasil, revelando o grau de conflito entre os parlamentares e a liderança da legenda. Em um dos posts, o presidente do partido, Luciano Bivar (PE), aconselhou o deputado Danilo Forte (CE) a retirar o "pino" da granada e guardar o explosivo no bolso antes de detonar o partido.

“Cara, estamos observando que vc está em processo de desembarque do Partido na janela partidária, te aconselho se esse for o intento com palavras bonitas repletas de veneno, que não tire o pino da granada e saia do Partido, sugiro que tire o pino e ponha no bolso e saia com ela”, escreveu Bivar no grupo., em mensagem obtida pelo Estado de S. Paulo.

Bivar e Forte discutiram virtualmente depois que o deputado cearense compartilhou reportagens no grupo que mostravam o agravamento da disputa dentro do partido, formado após a fusão do DEM com o PSL em 2021. A briga ficou evidente após o pedido de desfiliação de seis deputados do Rio, incluindo a ministra do Turismo, Daniela Carneiro. Nos corredores do Congresso, a sigla é conhecida como "Desunião".

Ao comentar um trecho de uma nota publicada na revista IstoÉ, que insinuava desvio de recursos do Fundo Eleitoral pela direção do partido, Forte escreveu: "precisamos apreciar uma prestação de contas". A nota mencionava que uma das armas a serem usadas pelos deputados insatisfeitos do Rio na ação impetrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para pedir desfiliação por justa causa era um escândalo envolvendo o vice-presidente do União Brasil, Antônio Rueda, em irregularidades com o Fundo Eleitoral. De acordo com o texto, a polêmica também atingiria o deputado estadual Márcio Canella, ex-aliado do prefeito de Belfort Roxo, Wagner Carneiro, marido da ministra do Turismo.

Bivar rebateu: "Danilo, o que vc repostou no grupo é muito grave contra o partido. Vc precisa ter muito cuidado para não reverbera (sic) notícias não comprovadas para não se tornar um fdp”.

