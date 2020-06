TRF-2 concede habeas corpus ao ex-ministro Silas Rondeau e presos em ação da PF

Do Metrópoles - desembargador federal Antonio Ivan Athie, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2), concedeu, no fim da tarde desta quinta-feira (25/06), habeas corpus para soltar Ana Cristina da Silva Toniolo, uma das presas na operação Fiat Lux, deflagrada nesta manhã.

A ação que cumpriu mandados também contra Silas Rondeau, ex-ministro de Luiz Inácio Lula da Silva, e mais Aníbal Ferreira Gomes, Luis Carlos Batista de Sá, Paulo Sérgio Vaz de Arruda, Nelson Aristeu Caminada Sabra, Álvaro Monteiro da Silva Lopes, Pérsio José Gomes Jordani, João Lúcio dos Reis Filho, Sérgio Mauro Letichevsky, José Eduardo Telles Villas e Patrício Junqueira. Todos foram abrangidos pela decisão de Athie. Silas Rondeau não chegou a ser preso. Ele estava negociando para se apresentar ainda nesta quinta.

