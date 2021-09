TRF de Brasília tranca ação contra Temer no caso Loures

Temer é acusado de envolvimento no pagamento de valores da JBS para o ex-deputado Rocha Loures. O caso está relacionado ao recebimento de uma mala com R$ 500 mil edit

247 - A 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região trancou nesta terça-feira (21), por unanimidade, a ação do Ministério Público Federal contra o ex-presidente Michel Temer, acusado de envolvimento no pagamento de valores da JBS para o ex-deputado Rocha Loures.

O caso está relacionado ao recebimento de uma mala com R$ 500 mil que, segundo denúncia do Ministério Público Federal, seria o pagamento de propina ao grupo político de Temer

Conjur - A 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região trancou nesta terça-feira (21/9) a ação do Ministério Público Federal contra o ex-presidente Michel Temer. A acusação versava sobre o suposto envolvimento de Temer no pagamento de valores da JBS para o ex-deputado Rocha Loures. Em votação unânime, a turma acompanhou o voto do relator do caso, desembargador Néviton Guedes, entendendo que nenhum elemento material foi apresentado para sustentar a imputação.

Foi a segunda boa notícia para o ex-presidente esta semana. Também nesta terça-feira, seu advogado na área cível, Renato Oliveira Ramos, assinou com Alexandre Fidalgo, advogado de Joesley Batista, acordo que colocou fim na ação de indenização por dano moral contra o empresário. Joesley saiu-se vitorioso na primeira instância, mas perdeu no TRF e no STJ. Esta semana, anunciou que desistiu de recorrer. Pelo acordo, o empresário pagará 550 mil reais ao ex-presidente.

