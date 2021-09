Trinta caminhões que ocupavam a Esplanada são retirados do local

Apesar da desmobilização, ao menos 70 veículos seguem estacionados no local em apoio às manifestações golpistas convocadas por Jair Bolsoanro e pela destituição de ministros do STF edit

247 - Ao menos 30 dos 101 caminhões que bloqueavam a Esplanada dos Ministérios e que pressionavam os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) deixaram o local na manhã desta quinta-feira (8). A desmobilização acontece em meio a um racha da categoria provocado por um áudio onde Jair Bolsonaro, que insuflou as manifestações golpistas do dia 7 de setembro, pede o fim dos bloqueios em diversas rodovias do país.

Nesta quinta, Bolsonaro disse a apoiadores que irá se reunir com caminhoneiros alinhados ao governo e o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, para tratar do assunto. Na segunda-feira (6), os caminhoneiros avançaram sobre os bloqueios policiais e ocuparam a Esplanada dos Ministérios. Eles também teriam desrespeitado um acordo para deixarem o local até o final da tarde de quarta-feira (8).

De acordo com reportagem do jornal Folha de S. Paulo, os dez caminhões da empresa Pro Tork que estavam estacionados em frente ao Congresso deixaram o local. Além destes, outros quatro veículos com logotipo do Grupo Brasil Novo, uma empresa de logística sediada em Florianópolis, além de outros caminhões da Arroz e Feijão Grão Dourado, Irmãos Chiari Agropecuária e Dez Alimentos, sediadas em Goiás, também foram retirados da área.

