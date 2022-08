TSE cobra explicações de Bolsonaro sobre reunião com embaixadores para atacar urnas eletrônicas

Apoie o 247

ICL

247 - O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) acatou, segundo o Congresso em Foco, uma ação do Ministério Público Eleitoral protocolada na quarta-feira (10) contra Jair Bolsonaro (PL) em decorrência de sua reunião com embaixadores para atacar as urnas eletrônicas e o sistema eleitoral do país, no início de julho.

Bolsonaro tem dois dias para apresentar uma defesa, a contar da data de sua intimação.

A ação foi protocolada pelo vice-procurador geral eleitoral Paulo Gustavo Gonet Branco, que destaca para a forma como Bolsonaro atacou as urnas, se utilizando de informações já desmentidas pelo TSE e sem apresentar as devidas explicações do tribunal sobre cada alegação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“A percepção que resta é a de que as assertivas proferidas se voltam para animar parcela do eleitorado, visando a pôr em dúvida eventual resultado positivo do candidato oponente”, diz o jurista.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"O entendimento do promotor é de que Bolsonaro teria violado a legislação eleitoral de duas formas: primeiro, ao divulgar desinformação sobre o sistema eleitoral, com o intuito de gerar dúvida sobre ele. Segundo, ao assumir uma postura vitimista diante das próprias alegações, com o intuito de atrair votos de eleitores comovidos com o discurso, realizando assim uma propaganda fora do prazo estipulado em lei", explica a reportagem.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Ministério Público Eleitoral pede o pagamento de multa e a retirada do vídeo do ar.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.