TSE cria comissão da transparência e observatório das eleições

247 - O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Luís Roberto Barroso, anunciou nesta quinta-feira (9) a criação da comissão de transparência das eleições e do observatório da transparência das eleições.

O anúncio foi feito durante a reunião plenária do TSE, onde Barroso respondeu aos ataques de Bolsonaro contra os Poderes nos atos do antidemocráticos de 7 de setembro.

A portaria que cria os dois órgãos, prevê que a comissão tem a finalidade de ampliar a transparência e a segurança de todas as etapas de preparação e realização das eleições; aumentar a participação de especialistas, entidades da sociedade civil e instituições públicas na fiscalização e auditoria do processo eleitoral; e contribuir para resguardar a integridade do processo eleitoral.De acordo com informações da CNN, integram a comissão:

Senador Antonio Anastasia, representante do Congresso Nacional

Fernanda Campagnucci, diretora-geral da Open Knowledge Brasil

Ministro Benjamin Zymler, representante do Tribunal de Contas da União (TCU)

General Heber Garcia Portela, comandante de defesa cibernética, representante das Forças Armadas

Luciana Nepomuceno, representante do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB)

Paulo César Herrmann Wanner, perito criminal federal, ligado à Polícia Federal

Paulo Gustavo Gonet Branco, vice-procurador-geral eleitoral

André Luís de Medeiros Santos, professor titular da UFPE

Bruno de Carvalho Albertini, professor da USP

Roberto Alves Gallo Filho, doutor pela Unicamp

Ana Carolina da Hora, pesquisadora do Centro de Tecnologia e Sociedade da FGV-Rio

Ana Cláudia Santana, coordenadora-geral da Transparência Eleitoral Brasil

O TSE deve divulgar ainda nesta quinta-feira (9) os nomes dos integrantes do observatório da transparência das eleições, que será formado por instituições da sociedade civil.

