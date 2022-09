TSE dá 5 dias para Bolsonaro apresentar defesa sobre abuso de poder no 7 de Setembro

Apoie o 247

Carta Capital - O ministro Benedito Gonçalves, corregedor-geral do Tribunal Superior Eleitoral, estabeleceu nesta sexta-feira 9 o prazo de cinco dias para o presidente Jair Bolsonaro (PL) e seu candidato a vice, Walter Braga Netto, apresentarem sua defesa no âmbito de uma ação do PDT sobre abuso de poder político e econômico no 7 de Setembro.

“Em primeira análise, a petição inicial preenche os requisitos de admissibilidade”, escreveu o ministro.

>>> Leia mais: PDT pede inelegibilidade de Bolsonaro por fazer uso eleitoral do 7 de setembro

O PDT argumenta que Bolsonaro usou o evento para a promoção de sua candidatura. No documento, a legenda estende a contestação a Braga Netto.

Leia a íntegra na Carta Capital.

