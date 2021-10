TSE deve julgar ações contra chapa Bolsonaro-Mourão na próxima terça-feira (26)

O presidente da Corte, ministro Luís Roberto Barroso, já comunicou a decisão a outros magistrados do TSE edit

Por Igor Gadelha, no Metrópoles - O plenário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) deve começar a julgar, na próxima terça-feira (26/10), as ações que pedem a cassação da chapa Jair Bolsonaro-Hamilton Mourão por abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação nas eleições de 2018.

O presidente da Corte, ministro Luís Roberto Barroso, já comunicou a decisão a outros magistrados do TSE e encaminhou para publicação na pauta. A pauta com a previsão de julgamentos da próxima semana deve ser oficialmente divulgada nesta quarta-feira (20/10).

