TSE fecha novo acordo com missão internacional para eleições de outubro

247 - O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Edson Fachin, e o vice-presidente da Corte, ministro Alexandre de Moraes, assinaram o acordo para que a União Interamericana de Organismos Eleitorais (Uniore) atue como observadora internacional nas eleições deste ano.

Trata-se do terceiro acordo assinado pelo TSE com organismos internacionais que realizarão missões de observação no Brasil. Além da Uniore, participarão como observadores o Parlasul e a Organização dos Estados Americanos (OEA).

“Com todos esses organismos, o propósito do TSE é o mesmo: cooperar com a comunidade internacional e dialogar para fins de aprimoramento do sistema eleitoral brasileiro e, portanto, de nossa democracia. O Tribunal, fiel à missão de preparar, organizar e realizar eleições limpas e seguras, abre suas portas à observação e análise internacional, com total transparência, para que sejam efetuadas observações e recomendações que colaborem para nosso esforço contínuo e incessante de modernização e de aprofundamento da integridade institucional”, disse Fachin.

Segundo o jornal O Globo , nos próximos dias, a Corte também deve assinar outros acordos, como a Comunidade dos Países de Línguas Portuguesa (CPLP) e com a Fundação Internacional para Sistemas Eleitorais (IFES).

