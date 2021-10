TSE julga caso que servirá de marco para políticos que espalham fake news sobre urnas

Apoie o 247

247 - O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) julgará pela primeira vez um caso de fake news sobre as urnas, que pode resultar na cassação do mandato de um parlamentar bolsonarista que usou redes sociais para veicular fake news sobre urnas, em 2018.

Segundo a coluna Painel, o caso é o de Fernando Francischini (PSL), deputado estadual mais votado no Paraná em 2018. No dia da eleição e com a votação ainda aberta, o parlamentar fez uma live no Facebook para dizer que duas urnas estavam fraudadas e não estariam permitindo o voto em Jair Bolsonaro.

Na sua defesa, Francischini disse que não estava falando como candidato e que a live não teve influência no pleito. Também alegou liberdade de expressão.

