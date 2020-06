TSE julga hoje cassação de Bolsonaro e Mourão, mas caso deve ser arquivado

De acordo com as ações que serão analisadas nesta terça-feira, hackers atacaram um grupo de Facebook, para beneficiar a chapa de Jair Bolsonaro e Hamilton Mourão edit

247 - O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) julga nesta terça-feira (9) duas Ações de Investigação Judicial Eleitoral (Aijes) que pedem a cassação de Jair Bolsonaro e do vice, Hamilton Mourão, por irregularidades na campanha de 2018. Ministros da Corte acreditam que, por falta de provas, os casos serão arquivados, mas aguardam a análise do TSE sobre outras seis ações que também pedem a cassação da chapa. Não há previsão de quando elas serão julgadas. A informação é do jornal O Globo.

De acordo com as ações que serão analisadas nesta terça-feira, hackers atacaram um grupo de Facebook, para beneficiar Bolsonaro e o vice. As ações foram apresentadas por Guilherme Boulos e Marina Silva, que também concorreram à presidência da República em 2018.

Segundo as ações, o grupo virtual “Mulheres Unidas contra Bolsonaro”, com 2,7 milhões de participantes, foi alvo de ataques que mudaram o visual e conteúdo da página. Inicialmente, o grupo criticava Bolsonaro. Depois da atuação dos hackers, o grupo passou a se chamar “Mulheres com Bolsonaro #17”, com a publicação de mensagens de apoio ao candidato.

