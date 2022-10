TSE manda redes retirarem postagens que associam esquerda a aborto, censura e narcotráfico

Apoie o 247

247 - A ministra do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Cármen Lúcia determinou que redes sociais retirem postagens que associam as ideias de esquerda à defesa de valores contrários à vida, à segurança pública, aos valores cristãos, entre outros direitos.

A decisão da ministra foi publicada nesta segunda-feira (17) no sistema do TSE, de acordo com informações do portal G1.

A ministra determinou que plataformas digitais devem identificar, em 24 horas, os responsáveis pelos perfis que publicaram o material.

