TSE mantém condenação de Carla Zambelli e Flávio Bolsonaro por postagens com fake news sobre Lula

247 - O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) manteve nesta terça-feira (18) as decisões que multaram a deputada federal Carla Zambelli (SP) e o senador Flávio Bolsonaro (RJ), os dois do PL, pela divulgação de informação falsa sobre o então candidato à presidência Lula Inácio Lula da Silva na campanha eleitoral do ano passado. A parlamentar foi multada em R$ 15 mil e o filho de Jair Bolsonaro (PL) em R$ 30 mil.

A coligação Brasil da Esperança afirmou que as publicações atribuíram a Lula supostos atos de corrupção e crimes financeiros, com prejuízos custeados pelas pessoas aposentadas.

No recurso apresentado pela coligação, advogados pediam a retirada de tuítes dos parlamentares compartilhando uma propaganda que divulgava supostos descontos de 30% em contracheques de aposentados para pagar um suposto “rombo” que teria sido causado por Lula ao Brasil.

