TSE pode cassar deputado bolsonarista por fake news sobre urna eletrônica

247 - O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) deve retomar nesta quinta-feira, 28, o julgamento do primeiro caso que pode levar à cassação de mandato político por disseminação de notícias falsas sobre urnas eletrônicas. O deputado estadual Fernando Francischini (PSL-PR) fez uma live pelas redes sociais no dia das eleições, em 2018, dizendo que os equipamentos não estavam registrando votos adequadamente. Ele foi eleito com 427 mil votos, recorde histórico no Estado.

De acordo com o jornal O Estado de S.Paulo, por enquanto, três julgadores já se manifestaram a favor da cassação e faltam mais quatro votos, incluindo os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, Luís Roberto Barroso e Edson Fachin.

O outro voto é do ministro do TSE Carlos Horbach, que pediu vista ao processo, alegando que precisava estudar melhor o caso. Mas considerou temerária "a relativização da imunidade parlamentar", principal argumento da defesa.

