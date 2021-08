TSE pretende liberar em dois meses ações que podem cassar chapa Bolsonaro-Mourão

As duas ações no TSE que pedem a cassação da chapa Bolsonaro-Mourão devem ser liberadas para a pauta do plenário em até dois meses. O ministro Luis Felipe Salomão, responsável pelas investigações, fez essa sinalização a interlocutores edit

Metrópoles - As duas ações no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que pedem a cassação da chapa Bolsonaro-Mourão devem ser liberadas para a pauta do plenário em até dois meses. O ministro Luis Felipe Salomão, responsável pelas investigações, fez essa sinalização a interlocutores.

Salomão deixará de ser relator desses processos no final de outubro. Seu posto de corregedor-geral será ocupado pelo ministro Mauro Campbell.

O ministro tem sinalizado que pretende deixar as duas ações prontas para ir a julgamento do plenário até lá. Cabe ao presidente do tribunal, ministro Luís Roberto Barroso, a decisão de pautar os processos.

