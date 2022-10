TSE recebe mais de 500 alertas diários de fake news no segundo turno

Apoie o 247

247 - O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) recebeu mais de 500 alertas diários de fake news relacionadas à eleição após o primeiro turno, que aconteceu no dia 2 de outubro. Os 11 primeiros dias da retomada da campanha concentraram quase a metade dos alertas de fake news. Foram registradas 5.869 comunicações ao entre 2 e 13 de outubro, segundo informações publicadas nesta quinta-feira (20) pelo portal G1.

Na campanha deste ano, o TSE repassou para análise de redes sociais 12.573 casos com suspeita de desinformação, um aumento 1.671% em comparação com as eleições municipais de 2020, quando foram registrados 752 encaminhamentos.

Depois de alertadas pelo tribunal, as plataformas retiram ou suspendem o conteúdo em 57% dos casos graves.

Mais investigações

O TSE confirmou nesta quinta (20) a investigação sobre uma rede de fake news e que tem como alvos Jair Bolsonaro (PL) e o filho dele, o vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro (Republicanos). O tribunal quer a retirada imediata de vídeos identificados como fraudulentos. Os conteúdos falsos terão de ser removidos em até duas horas após uma determinada plataforma receber a notificação.

A Justiça Eleitoral mandou o Youtube desmonetizar quatro canais de apoiadores de Bolsonaro. Também suspendeu um trecho da propaganda dele exibida nessa quarta-feira (19) na televisão por não cumprir regras eleitorais.

