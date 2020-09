TSE registra mais de 540 mil candidatos para as eleições 2020

247 - O prazo para registro de candidaturas no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para a disputa nas eleições 2020 foi até 20h deste sábado (26). O número de registros bateu recorde: 540.394 candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereadores.

Foram 19.028 candidaturas para prefeitos e 19.059 para vice-prefeitos, além de mais 502.307 inscritos para a vereança. É o maior número de candidatos desde 2000, quando o Brasil utilizou o sistema de voto via urna eletrônica pela primeira vez.