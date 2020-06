O TSE rejeitou o arquivamento da ação que pede a cassação da chapa presidencial de 2018, Bolsonaro-Mourão. Para o presidente do Psol, Juliano Medeiros, foi uma “vitória” edit

247 - O presidente nacional do Psol, Juliano Medeiros, comemorou o prosseguimento da ação que pede a cassação da chapa Bolsonaro/Mourão no TSE. Ele tuitou: “decisão do TSE rejeita arquivamento de ação que pede cassação da chapa Bolsonaro/Mourão apresentada pelo PSOL e Rede Sustentabilidade. O TSE decidiu que devem ser coletadas provas e a ação deve prosseguir! #ForaBolsonaro #ForaMourão”

VITÓRIA!

Decisão do TSE rejeita arquivamento de ação que pede cassação da chapa Bolsonaro/Mourão apresentada pelo PSOL e Rede Sustentabilidade. O TSE decidiu que devem ser coletadas provas e a ação deve prosseguir! #ForaBolsonaro#ForaMourão — Juliano Medeiros (@julianopsol50) July 1, 2020

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.