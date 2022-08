TSE vê 'precedente perigoso' em decisão que mandou excluir vídeos de Lula sobre Bolsonaro

Apoie o 247

ICL

247 - Ministros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) criticaram a decisão do ministro Raul Araújo de determinar a retirada de vídeos em que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chama Jair Bolsonaro (PL) de "genocida".

De acordo com informações publicadas nesta sexta-feira (12) pelo jornal O Globo, juízes do TSE afirmaram que o adjetivo "genocida" não deveria ser considerado uma "ofensa à honra", porque está dentro de um contexto político. "Comparam, por exemplo, a candidatos que chamam seus adversários de 'ladrão', como o próprio Bolsonaro costuma se referir ao ex-presidente e adversário na disputa ao Palácio do Planalto", destacou a reportagem do jornal paulista.

O ministro Raul Araújo negou um pedido do PL para que fossem retirados do ar vídeos em que Lula chamou Bolsonaro de "mentiroso" e "covarde".

