TST terá mulher como presidente pela primeira vez em sua história

247 - O TST (Tribunal Superior do Trabalho) terá, pela primeira vez, uma mulher no cargo de presidente. A ministra Cristina Peduzzi tomou posse hoje. Criado em 1946, o TST registrou sua primeira composição (com presidente e vice) somente após dois anos.

A reportagem do portal Uol destaca que "Peduzzi tem experiência na casa, já que atuou na vice-presidência do TST entre 2011 e 2013. Ela também fez parte do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) entre 2013 e 2015."

A matéria ainda informa que "além dela, os ministros Vieira de Mello Filho e Aloysio Corrêa da Veiga também tomarão posse, respectivamente como vice-presidente e corregedor-geral da Justiça do Trabalho."