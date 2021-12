“Tudo que vi no André Mendonça ele vai cumprir no Supremo”, diz Bolsonaro; veja vídeo

Apoie o 247

ICL

Por Plínio Teodoro, Fórum - Em discurso para empresários na sede da Federação das Indústrias de São Paulo (Fiesp) na noite desta quarta-feira (15), Jair Bolsonaro (PL) se vangloriou do aparelhamento que tem feito em instituições públicas, especialmente no Judiciário, citando a indicação do “terrivelmente evangélico” André Mendonça, que toma posse nesta quinta-feira (16) no Supremo Tribunal Federal (STF).

Após dizer que “não vou pedir nada a ele”, Bolsonaro falou que, no Supremo, o ex-ministro da Justiça e ex-Advogado-Geral da União (AGU) vai seguir a linha orientada por ele quando Mendonça esteve no governo.

“Tudo que vi ao longo de três anos no André Mendonça ele vai cumprir no Supremo. Pautas conservadoras, econômicas, entre outras. Não vamos ter sobressaltos com ele lá”, disse Bolsonaro, se vangloriando.

PUBLICIDADE

“Indicação de quem? Pressionado por quem? É o que eu digo: curriculo vale? Vale. Mas pra ser indicado para lá tem que tomar tubaína comigo. Tem que olhar ele em campo e ver o que sabe fazer. Senão, não dá certo”, afirmou.

Leia mais em Fórum.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE