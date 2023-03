Túmulo de Lázaro Barbosa é violado em Cocalzinho de Goiás

Apoie o 247

247 - O túmulo de Lázaro Barbosa, que passou 20 dias fugindo da polícia depois de ter matado uma família no Distrito Federal em junho de 2021, foi violado nesta quarta-feira (15) em Cocalzinho de Goiás, no noroeste do estado. A suspeita é que tenham levado o crânio, informou o delegado Rafhael Barboza. Será necessária perícia no local.

De acordo com investigadores, Lázaro, que tinha 32 anos, matou quatro pessoas de uma família em Ceilândia (DF) no dia 9 de junho de 2021. Ele fugiu para Cocalzinho de Goiás em um carro roubado. Foi baleado e morto durante troca de tiros com policiais em 1 de julho daquele ano.

