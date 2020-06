UnB aprova cotas para indígenas, quilombolas e negros na pós-graduação

Do Metrópoles - A Universidade de Brasília (UnB) aprovou a criação de cotas para indígenas, quilombolas e negros na pós-graduação. A decisão foi tomada pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão na noite desta quinta (4), 17 anos após a aprovação de cotas para negros na graduação.

A medida foi aprovada durante a 605ª reunião do Cepe, que, em função da pandemia de coronavírus, ocorreu em ambiente virtual. Criado em 2003, o sistema de cotas para negros da instituição de ensino também foi votado e aprovado pelo Cepe. A novidade passou a valer no vestibular do ano seguinte.

A UnB foi a primeira entre as federais a implementar o sistema. À época, a universidade justificou que o objetivo do programa é incentivar e ajudar alunos carentes a ingressarem na instituição de ensino superior.

