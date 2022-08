UnB se junta aos atos pela democracia e convoca manifestação nesta quinta-feira

Ato em Defesa da Democracia e do Sistema Eleitoral Brasileiro será realizado em conjunto com outras manifestações por todo o país edit

247 - A Universidade de Brasília (UnB) se juntou às manifestações em defesa da democracia e do sistema eleitoral que acontecerão em diversos locais do Brasil na quinta-feira (11). O ato, organizado por professoras e professores da instituição com o apoio de estudantes e servidores, será realizado às 10h na Faculdade de Direito da UnB.

“Na data da criação dos cursos jurídicos no Brasil, 11 de agosto, neste ano do bicentenário da Independência e do aniversário de 34 anos da Constituição de 1988, convidamos a comunidade, pessoas e organizações a reafirmar nosso compromisso com o Estado Democrático de Direito e nosso apoio à Justiça e ao sistema eleitoral brasileiro – que tem angariado respeito e reconhecimento de sua integridade e lisura, desde a redemocratização trazida pela CF [Constituição Federal] de 1988, seja em âmbito interno ou no contexto internacional. Viva a Democracia e a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988!”, diz um trecho da nota de convocação da UnB.

O movimento foi desencadeado pela Faculdade de Direito da USP, que formulou a "Carta às brasileiras e aos brasileiros em defesa do Estado Democrático de Direito!", que já conta com mais de 800 mil signatários. As mobilizações nas ruas estão sendo organizadas pela Campanha Fora Bolsonaro, que organizou os atos de 2021.

Leia a íntegra da nota da UnB sobre o ato em defesa da democracia e do sistema eleitoral:

“O Ato em Defesa da Democracia e do Sistema Eleitoral brasileiro, marcado para o dia 11 de agosto de 2022, quinta-feira, às 10:00h, na Faculdade de Direito da UnB, é organizado por professoras e professores, conta com a participação e apoio de estudantes e servidores da Casa e vem se somar a outras manifestações que serão realizadas no mesmo dia em Brasília e em outras capitais do País.

Será feita a leitura da Carta em Defesa da Democracia e do Sistema Eleitoral Brasileiro (FD/UnB), da Carta dos Estudantes da FD/UnB, da Carta às Brasileiras e aos Brasileiros em Defesa do Estado Democrático de Direito e da Carta da Coalização em Defesa do Sistema Eleitoral.

Brasília/DF, agosto de 2022”.

