União Brasil bate o martelo e apoiará Lira para a Presidência da Câmara

Apoie o 247

ICL

247 - A bancada do União Brasil decidiu nesta quarta-feira (23) apoiar a reeleição de Arthur Lira (PP-AL) à presidência da Câmara dos Deputados, informa a Folha de S. Paulo.

"A posição foi tomada após uma reunião entre parlamentares do partido no gabinete da liderança do União Brasil. Por divergências internas, nem todos os deputados participaram do encontro", diz a reportagem.

>>> Lira e PT negociam aliança pela reeleição na Câmara e pela aprovação da PEC da Transição

O presidente do partido, Luciano Bivar (PE), tinha a intenção de se lançar candidato, mas seu nome acabou sufocado pela intensa articulação de Lira, que conta inclusive com o apoio de parlamentares de esquerda.

A reeleição de Lira já parece bem encaminhada.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.