União Brasil e PP devem firmar federação para as eleições de 2026

247 - O União Brasil e o PP estão em negociações para formar uma federação partidária nas eleições de 2026. A junção poderá formar a maior legenda da Câmara dos Deputados nos próximos dois anos. A informação foi publicada pelo Poder 360.

Se confirmada, a federação União/PP contará com 109 deputados. O partido com o maior número de cadeiras atualmente é o PL (96). No Senado, a bancada contaria com 13 membros, a segunda maior na Casa. O PSD, partido do presidente Rodrigo Pacheco (MG), conta com 16 senadores.

As articulações entre os dois partidos devem ter um desfecho nas próximas semanas. Na última semana, o presidente do PP, Ciro Nogueira, foi à convenção do União Brasil que elegeu o advogado Antônio Rueda como presidente nacional do UB.

O acordo prevê a união das siglas pelos próximos quatro anos. Ao contrário da coligação, a federação determina que os partidos fiquem juntos por pelo menos duas eleições.

