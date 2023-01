União Brasil não reconhece ministro indicado por Alcolumbre como articulador junto ao partido

O presidente Lula queria que o ministro da Integração Nacional, Waldez Góes, ajudasse a coordenar a bancada do União Brasil no Congresso edit

Apoie o 247

ICL

247 — A bancada do União Brasil não reconhece o ministro da Integração Nacional, Waldez Góes, indicado por Davi Alcolumbre, como um articulador junto ao partido, segundo o portal Metrópoles.

De acordo com a matéria, lideranças do União Brasil na Câmara dos Deputados dizem que a bancada gostou de ter sido convidada para a posse de Góes no ministério, mas afirmam que os deputados não foram consultados e nem se sentem representados com a nomeação.

Góes é ex-governador do Amapá, estado de Alcolumbre. Era do PDT, mas pediu afastamento das atividades partidárias para chefiar a pasta.

Lula afirmou que a nomeação do ministro iria “ajudar a coordenar a bancada do partido do companheiro [Luciano] Bivar”. “Será uma coisa muito importante, Waldez. Você terá duplo trabalho. Além de fazer o seu trabalho como ministro, terá que ajudar a coordenar a bancada na Câmara e no Senado. Portanto, se prepare”.

Góes afirmou que a filiação ao partido nunca esteve em debate, enquanto a bancada do União Brasil também se opõe à ida do ministro para a sigla, segundo o Metrópoles.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.